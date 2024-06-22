Россия ударила по складам ВСУ с западными ракетами

В ночь на 22 июня ВС РФ высокоточным оружием разбили склады ВСУ с боеприпасами и полученными Киевом от Запада ракетами и авиабомбами. Все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что групповой удар нанесен в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, ударные беспилотники.

«Сегодня ночью нанесен групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении МО РФ.

По данным военных, ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по целям на территории Украины. В результате разбиты хранилища военной техники, места подготовки безэкипажных катеров и военные аэродромы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube