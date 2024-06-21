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Пятница, 21 июня 2024, 15:47 мск

Новости Конфликт на Украине

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Россия разбила военные аэродромы и места подготовки катеров-дронов ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по целям на территории Украины. В результате разбиты хранилища военной техники, места подготовки безэкипажных катеров и военные аэродромы.

«С 15 по 21 июня высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотниками поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, места подготовки к применению безэкипажных катеров», – Сообщили в Минобороны РФ.

Также целями ударов стали электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований националистов.

Накануне российские войска ударили по объектам энергетики Украины, которые питали производства оружия и военной техники. Удар были нанесен в ответ на атаки ВСУ, нацеленные на объекты российской энергетики.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Запорожье, Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,