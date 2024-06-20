ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Российские войска ударили по объектам энергетики Украины, которые питали производства оружия и военной техники. Все назначенные для удара цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.

Групповой удар нанесен в ответ на атаки ВСУ, нацеленные на объекты российской энергетики, подчеркнули в министерстве.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

В ночь на 20 июня в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Адыгее, но возгорание успешно ликвидировано. Атака дрона стала причиной еще одного пожара – на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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