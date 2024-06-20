Взрыв и пожар случились на нефтебазе в Тамбовской области

Резервуар загорелся после взрыва на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области. Предварительно, причиной ЧП стала атака беспилотника, сообщил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском округе. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. Пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Он заверил, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России и силы территориальной подсистемы РСЧС уже приступили к тушению пожара. Обломки еще одного дрона нашли Первомайском муниципальном округе: аппарат взорвался в воздухе.

Ранее утром в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Адыгее. Пострадавших и угрозы для жителей нет.

Тамбов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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