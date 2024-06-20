ПВО сбила 15 украинских БПЛА над регионами России

Киевский режим организовал атаку беспилотников на шесть регионов РФ в ночь на 20 июня. Средства ПВО сбили 15 беспилотников над Брянской, Белгородской, Ростовской и Орловской областях, Кубанью и Адыгеей.

По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали дроны самолетного типа. Шесть БПЛА сбиты над территорией Республики Адыгея, три над Брянской областью, три – над Краснодарским краем. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. Но в некоторых регионах воздушные нападения не обошлись без последствий.

«Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В 06:00 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших и угрозы для жителей нет», – сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский дрон сбили над Унечским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в блоге главы региона.

Накануне вечером три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области. В селе Березовка Борисовского района женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, когда снаряд разорвался во дворе ее дома. При обстреле Грайворона также ранены двое мужчин: у одного осколочные ранения обеих ног и слепое осколочное ранение грудной клетки, второму осколками посекло спину и руки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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