В результате очередного обстрела ВСУ в Белгородской области ранены два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 19 июня, сообщил о ранении двух мирных жителей в результате повторного обстрела Украиной города Грайворон.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под повторной атакой ВСУ несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе. В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго – осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода».

«В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Также осколками повреждены 4 легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель. В селе Безымено после сброса взрывного устройства с БПЛА сгорело частное домовладение, еще один беспилотник атаковал административное здание –повреждена крыша. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Ранее сегодня Вячеслав Гладкой сообщал, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали два мирных жителя.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube