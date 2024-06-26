Оборона ВСУ на границе с селом Константиновка разваливается, сообщили в Минобороны РФ. Штурмовики группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на подступах к поселению.

«Под натиском наших бойцов с Сахалина оборона ВСУ на границе с Константиновкой разваливается, противник с трудом оказывает очаговое сопротивление. Освобождение Константиновки даст возможность огневого контроля стратегической трассы на Угледар», – пояснили в министерстве.

Российские бойцы малыми группами захватил опорный пункт противника. Они признали, что на этом участке фронта у ВСУ численный перевес, и они используют ударные БПЛА, чтобы задержать продвижение ВС РФ, но это боевикам не помогает.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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