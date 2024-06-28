Российские войска освободили ещё один населенный пункт в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ», – уточнили в ведомстве.

Как следует из сводки о ходе специальной военной операции, на этом направлении противник за неделю потерял до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.

Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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