Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР

Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР и заняла более выгодные рубежи на ряде направлений специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. По данным ведомства, за последние сутки российские бойцы отразили 11 контратак ВСУ и уничтожили на всех фронтах спецоперации более 1795 боевиков, а также танк, 18 орудий полевой артиллерии и три самоходных артиллерийские установки. Кроме того, разбиты восемь складов боеприпасов противника.

Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шумы Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение. Также российские силы нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ и теробороны в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР. Кроме того, за сутки отражены шесть контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ.

Согласно информации Минобороны, самые большие потери противник несет на территории Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, отражены две контратаки украинских штурмовиков. ВСУ потеряли за сутки более 500 боевиков, БМП, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Противник также лишился двух складов артиллерийских боеприпасов и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Вместе с тем, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка в ДНР. Также отражена контратака противника. В результате уничтожено более 430 боевиков, три боевые бронемашины и восемь автомобилей. Кроме того, разгромлены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

В то же время подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ теробороны у населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожив до 270 боевиков, танк, пять гаубиц и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное в ДНР и Культурное Запорожской области. Кроме того, отражены две контратаки противника. ВСУ лишились до 135 военнослужащих, пяти автомобилей, двух гаубиц, САУ «Гвоздика», боевой машины РСЗО «Град» и противотанковую пушки «Рапира». Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Также сообщается, что российские войска уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. «Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», – отметили в Минобороны.

Силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube