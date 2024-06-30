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Воскресенье, 30 июня 2024, 12:32 мск

Новости Конфликт на Украине

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На Украине неизвестные сожгли еще три военных автомобиля

На Украине неизвестные подожгли еще три военных автомобиля. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Один инцидент произошел прошедшей ночью в городе Изюм Харьковской области. Там неизвестные подожгли внедорожник Great Wall и грузовик MAN. Военные автомобили сгорели полностью.

В Одессе подожгли автомобиль Nissan, принадлежащий военному.

Отмечается, что материалы по всем трем случаям переданы в СБУ.

Ранее подобные поджоги фиксировались в Николаеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно, Киеве и других городах.

В полиции утверждают, что поджогами занимаются подростки, завербованные Россией за деньги. Между тем, как отмечали СМИ, в первую очередь поджигателей интересуют машины ТЦК (аналог военкомата) – подобным образом выражается протест против ужесточения мобилизации. В других военных ведомствах начали наносить на свои автомобили надписи «Не ТЦК».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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