В ДНР освобождены еще два населенных пункта

Российские военные в зоне специальной военной операции за сутки заняли еще два населенных пункта в Донецкой народной республике.

Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО, подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное. Также они улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ у Васюковки, Часова Яра, Курдюмовки, Елизаветовки, Катериновки и Курахово на территории ДНР. Кроме того, отражена атака штурмовой группы противника.

ВСУ лишились до 450 боевиков, двух танков, трех боевых бронемашин, четырех автомобилей, двух гаубиц производства США, четырех орудий Д-20, САУ «Гвоздика» и четырех британских орудий L-119. Также разбиты склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В то же время военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка, улучшили свое тактическое положение и поразили силы пяти украинских бригад около Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого в ДНР. ВСУ пять раз неудачно контратаковали российские позиции.

На этом направлении противник за сутки потерял до 370 боевиков, восемь автомобилей, четыре гаубицы, две противотанковые пушки «Рапира» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Всего в течение суток российские войска уничтожили в общей сложности до 1855 украинских боевиков. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на всех фронтах спецоперации, отразив 8 атак и контратак противника. По данным Минобороны, уничтожены 28 гаубиц и орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град». Также разгромлены девять складов боеприпасов ВСУ и военно-технического имущества ВСУ. Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск «Восток» и «Запад», уничтожив за сутки до 645 украинских боевиков.

Минобороны также сообщает, что российские силы поразили во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Силы ПВО сбили 72 вражеских беспилотника, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube