Российские войска не дали высадиться ВСУ на левом берегу Днепра

Российские военнослужащие уничтожили лодки с боевиками ВСУ, пытавшимися высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

По его словам, артиллеристы не допустили перегруппировки войск противника, бойцы ВС РФ продолжили уничтожение плавсредств украинских боевиков, FPV-дронов, разведывательных и ударных беспилотников.

В районах населенных пунктов Золотая Балка, Ильинка, Ольговка и Тягинка ВСУ из-за ударов российской артиллерии лишились до 105 боевиков, трех гаубиц, орудия М-119, станции РЭБ «Анклав», восьми автомобилей и трех полевых складов боеприпасов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, сегодня заявил, что российские военные отбили все попытки ВСУ прорваться на левобережье Херсонской области в районе Днепрян, передает ТАСС. По его словам, после Крынок противник попытался высадиться на левом берегу Днепра в районе Днепрян, однако эти попытки оказались провальными – ВСУ понесли огромные потери.

Накануне Сальдо сообщал, что ВС России выбили украинские формирования с левого берега Днепра в Херсонской области, бои сейчас идут на островах. Как отметил глава региона, российские войска активизировали действия на херсонском направлении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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