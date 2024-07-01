ВС РФ за июнь уничтожили в ЛНР свыше 34 тыс. украинских боевиков и наемников

Российские военные в июне отразили 133 контратаки ВСУ на рубежах Луганской народной республики, противник понес большие потери. Украинские формирования лишились более 34 тысяч солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 34 785 украинских боевиков и наемников (на 11295 больше по сравнению с маем)», – написал эксперт в своем тг-канале.

Как отметил Марочко, июньские потери ВСУ стали самыми большими с начала текущего года на этом участке спецоперации. Он добавил, что тенденция роста потерь противника отмечается с февраля 2024 года.

Кроме того, по данным эксперта, в июне ВС РФ уничтожили на рубежах ЛНР 16 танков, 129 единиц различных боевых бронемашин, 362 орудия полевой артиллерии, немецкую зенитную самоходную установку Gepard, 23 станций радиоэлектронной борьбы и 77 полевых складов боеприпасов. Также было нанесено 77 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по военным объектам противника, указал он, подчеркнув, что «инициатива в зоне боевых действий продолжает оставаться за ВС РФ».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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