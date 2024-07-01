ВС РФ взяли под контроль два села в ДНР и Харьковской области

Подразделения ВС РФ освободили от украинских боевиков еще два населенных пункта в зоне СВО: Степовую Новоселовку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Также за сутки разбиты места хранения и подготовки к использованию катеров-дронов, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтный комплекс для вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, скопления боевиков в 124 районах.

«Средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотника», – сообщили в министерстве.

Группировка войск «Север» успешно отбила две атаки штурмовых групп сил спецопераций ВСУ и уничтожила до 320 украинских военных около Волчанска, Тихого, Гоптовки, Нескучного, Жовтневого и Липцов Харьковской области. Противник лишился бронетранспортера, полевого склада боеприпасов и трех станций контрбатарейной борьбы производства США и Израиля.

Группировка «Запад» освободила Степовую Новоселовку в Харьковской области и заняла более выгодные рубежи в районе Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки в ЛНР, Терн в ДНР. ВС РФ уничтожили до 475 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, боевую машину РСЗО «Град», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

«Южная» группировка ВС РФ улучшила положение по переднему краю и успешно отбила атаку штурмовой группы противника. ВСУ лишились до 620 человек, четырех боевых бронемашин, в том числе двух бронетранспортеров М113 производства США, трех станций РЭБ «Анклав-Н» под Григоровкой, Часовым Яром, Константиновкой, Красногоровкой и Спорным в ДНР.

Группировка войск «Центр» освободила Новопокровское в ДНР и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ, улучшив тактическое положение. Российские бойцы ликвидировали до 405 военных, БМП Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro производства США около Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и отбила контратаку штурмовой группы противника, уничтожив до 120 боевиков около Урожайного и Никольского в ДНР.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 85 украинских боевиков, станцию РЭБ «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США под Работино, Новопокровкой Запорожской области и Токаревкой Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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