Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в отправке солдат в безнадежные бои «для галочки». Часто на самоубийственные задания посылают людей без подготовки.

Генералы ВСУ настолько безразличны к жизни простых солдат, что могут приказать вернуть утраченные позиции тем, для кого задание заведомо невыполнимо. Например, поварам и офицерам без надлежащей подготовки. Подобные решения принимаются, чтобы «поставить нужные галочки», заявила Безуглая в интервью The Times.

Депутат усомнилась, что Украина может победить на поле боя с подобным отношением к собственным гражданам. По ее мнению, ВСУ нужны качественные перемены, в первую очередь, направленные на увольнение подобных генералов.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ имитируют активное контрнаступление в районе нескольких поселений в Харьковской области ради отчетности перед западными кураторами.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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