ВСУ имитируют контрнаступление под Харьковом для отчетности перед Западом

Подразделения ВСУ имитируют активное контрнаступление в районе нескольких поселений в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. По его сведениям, цель этих маневров не в обмане российских военных, а в том, чтобы отчитаться перед западными кураторами.

«В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечен ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика вероятнее всего, носит статистический характер», – сказал эксперт в беседе с ТАСС.

После оценки ситуации эксперт отметил, что движение групп боевиков не связано с достижением каких-либо тактических целей, например, обманом ВС РФ. «Бумажные наступления» нужны ВСУ, чтобы создать «видимость бурной деятельности» в отчетности для западных кураторов.

Ранее Марочко рассказал, что командующий ВСУ Александр Сырский готовит план контрнаступления в Харьковской области при участии «офицеров НАТОвских штабов», а в регион свезли представителей украинской и западной прессы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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