Командование ВСУ готовит контрнаступление в Харьковской области при поддержке офицеров НАТО, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, ВСУ планируют нивелировать успехи российских военных в этом районе.

Украинские военные стягивают боевиков и технику к передовой на многих участках в Харьковской области. Командующий ВСУ Александр Сырский планирует контрнаступление по примеру прошлого лета, но на отдельном участке, а не по всей линии соприкосновения.

«На многих участках ЛБС в Харьковской области прослеживается подготовка ударных группировок. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский, с участием офицеров НАТОвских штабов», – рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Также ведется информационная подготовка: в регион приехали представители украинской и западной прессы для создания материалов, дискредитирующих ВС РФ.

«В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС РФ», – сказал Марочко.

По его мнению, прибывшим журналистам дали задание показать удары по гражданской инфраструктуре, которую ВСУ используют для прикрытия своих боевиков и техники, как намеренное убийство мирного населения. Ситуацию преподнесут как геноцид украинского народа и нарушение международных норм.

Вашингтон объявил об отмене запрета на передачу американского оружия украинскому нацбатальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Боевики теперь смогут не только использовать оружие из США открыто, но и проходить обучение у американских военных инструкторов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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