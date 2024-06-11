США отменили запрет на поставки оружия батальону «Азов»*

Вашингтон отменил свой запрет на передачу американского оружия украинскому нацбатальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

ООН обвинила подразделение в ксенофобских взглядах и нарушениях прав человека, поэтому США запретили боевикам пользоваться своим оружием, отправленным на Украину, и проходить обучение у военных инструкторов. Госдепартамент заявил, что провел «тщательную проверку» и не нашел «никаких доказательств» нарушений. В преддверии якобы готовящегося летнего контрнаступления ВСУ запрет отменили.

«Бригада прошла проверку по закону Лихи, проводимую Госдепартаментом США. Теперь эта бригада будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение. Отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников», – говорится в статье The Washington Post.

Госдеп не уточнил, когда именно был снят запрет и находится ли американское оружие уже у членов подразделения.

Ранее Италия приравняла украинских «азовцев»* к героям антигитлеровского сопротивления. МИД России возмутился подобным решением и предупредил, что украинские экстремисты и террористы уже составляют проскрипционные списки неугодных им итальянцев.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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