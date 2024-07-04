Командиры ВСУ намеренно замалчивают случаи смерти боевиков вне боевых столкновений. Среди небоевых причин смерти – передозировка наркотиками, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, эксперты выяснили, что военный из 12-й бригады ВСУ умер от передозировки наркотиками, а минно-взрывные травмы нанесены его телу уже после смерти. Исследование трупа солдата из 95-й десантно-штурмовой бригады в харьковском морге показало, что мужчина совершил суицид. Эти случаи скрывают от вышестоящего командования и в документах указывают, что украинцы погибли в бою.

«Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь. В сопровождающих документах в обоих случаях говорилось о гибели солдат вооруженных формирований Украины при выполнении боевых задач», – сказал Марочко в беседе с ТАСС.

По данным Минобороны РФ, украинские войска только в мае текущего года потеряли более 35 тыс. военных и свыше 2700 единиц вооружения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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