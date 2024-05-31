Министр обороны РФ сообщил о значительных потерях ВСУ и активном продвижении российских войск в зоне СВО

Российские войска в зоне специальной военной операции в текущем году взяли под контроль 880 квадратных километров территории – на важных участках в Харьковской области ВС РФ вынудили отступить противника на восемь-девять километров. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая сегодня на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Белоусов уточнил, что украинские войска только в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения, в том числе американские и немецкие танки «Абрамс» и «Леопард».

«Вооружённые силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре «Абрамса», семь «Леопардов», 12 «Бредли». Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», – сказал Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов».

В то же время министр обороны РФ обратил внимание, что «лишённый возможности овладеть инициативой на поле боя, киевский режим продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб Российской Федерации путём ударов по гражданской инфраструктуре». «И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня», – констатировал он.

Белоусов сообщил, что в мае российские Вооружённые силы перехватили более тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше 250 реактивных снарядов «Хаймарс» и «Вампир», свыше 80 управляемых авиабомб «Хаммер», 50 оперативно-тактических ракет «Атакмс» и восемь крылатых ракет «Скалп».

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооружённых сил Украины, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт.

«Делается всё для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США», – уточнил Белоусов.

«При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России», – отметил министр обороны РФ, подчеркнув, что «несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями».

Алма-Ата, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube