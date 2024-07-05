Армия России групповыми ударами разбила цеха сборки БПЛА и катеров-дронов ВСУ

Вооруженные Силы РФ за неделю нанесли 23 групповых удара по ряду целей ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины. Среди целей были хранилища топлива для военной техники, сборочные цеха ударных БПЛА и катеров-дронов.

«С 29 июня по 5 июля высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, силами Черноморского флота за неделю ликвидированы три безэкипажных катера ВМС Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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