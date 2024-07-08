Российские войска уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS и танк М1А1 Abrams американского производства, которые использовали украинские боевики. Всего за сутки ликвидированы семь единиц бронетехники противника в зоне СВО, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, ракетчики, артиллерия и беспилотники уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы. Разбиты скопления боевиков и военной техники противника в 122 районах. Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять снарядов РСЗО HIMARS, 30 беспилотников.

Группировка войск «Север» успешно отразила три контратаки противника и уничтожила до 260 боевиков около Веселовки, Басовки и Константиновки Сумской области.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала более 495 украинских военных, танк, четыре боевые бронемашины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, три полевых склада боеприпасов в районе Стельмаховки и Артемовки в ЛНР.

«Южная» группировка ВС РФ также улучшила положение по переднему краю и уничтожила более 570 боевиков, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 под Константиновкой и Белогоровкой в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и успешно отразила пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ за сутки лишились более 385 человек, танка М1А1 Abrams производства США около Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и отбила атаку штурмовых групп ВСУ под Водяным и Пречистовкой в ДНР. Потери противника составили до 140 военных, ББМ, станцию РЭБ.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 90 украинских военных в районе Нестерянки Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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