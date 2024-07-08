Зеленский назвал Орбана недостойным посредником в переговорах с Москвой

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве в понедельник, 8 июля, заявил, что Венгрия недостойна быть посредником в переговорах с Россией, в отличие от Евросоюза в целом, Китая или США, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава киевского режима сказал: «Роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз, но не Венгрия. Между Россией и Украиной посредниками могут быть только серьезные и сильные союзники. Это не про посредничество, это про возможности. Это должна быть экономика, которая влияет на Россию. Или от которой зависят Россия и Путин. Или это очень мощная армия, которую боится Путин. Которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна. Я думаю Китай такая страна. И я думаю ЕС. Не какая-то одна страна, а весь ЕС. Это действительно может быть такая посредническая миссия».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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