Российские войска нанесли 39 групповых ударов по военным объектам Украины

За неделю с 6 по 12 июля Вооруженными силами РФ нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.

Как сообщает министерство обороны РФ, в результате разгромлены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА.

«Цели удары достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за неделю уничтожены: 7 пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами; 4 пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, 3 пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и 2 пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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