В ДНР еще один населенный пункт перешел под контроль армии России

Российские войска взяли под контроль село Восход в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Российские силы отразили пять контратак противника и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и теробороны у населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк в ДНР, уничтожив до 335 украинских боевиков и две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. Также среди потерь противника – два автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Совокупные суточные потери ВСУ составили до 2090 человек и более 75 единиц тяжелой бронетехники, в том числе три танка, а также автомобили, орудия артиллерии, самоходныеартиллерийские установки.

Группировки российских войск продвинулись на СВО практически по всем направлениям. Так, силы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и ударили по формированиям четырех бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 460 военнослужащих, потеряв среди прочего танк и три бронетранспортеров, из них два М113 производства США.

Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику пяти бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 боевиков, танк и шесть пикапов.

Вместе с тем, «Южная» группировки войск улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР, уничтожив до 700 украинских боевиков, а также танк, две боевые бронемашины «Козак», боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, разбив силы ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное в ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих.

Силы группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области, уничтожив до 85 боевиков.

В течение суток авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Средствами ПВО за сутки сбито 24 украинских дронов и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube