Киев не желает ждать вступления в НАТО «еще 75 лет»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, заявил о нежелании Киева ждать вступления в альянс «еще 75 лет» и продолжать слушать обещания о необратимости включения в состав этой организации, – сообщает CNN.

В эфире телеканала глава украинской дипломатии сказал: «Мы будем счастливы полностью только тогда, когда будут выполнены обещания и Украина станет членом НАТО. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти так быстро, насколько это возможно. И мы продолжим работать над этим».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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