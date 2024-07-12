Российские войска в течение недели с 6 по 12 июля улучшили позиции почти на всех направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за это время освобождено четыре населенных пункта, а в ходе боев уничтожены более 40 полевых складов боеприпасов, десятки единиц артиллерии и бронетехники. Потери противника составили более 14 тысяч боевиков.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в Донецкой народной республике. Кроме того, нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника.

Потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе М1А1 «Abrams» производства США, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. При этом отражено 26 контратак штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 1800 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, а также три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и отразили три контратаки штурмовых групп противника. В ходе боев ВСУ потеряли до 3440 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 14 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и 29 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» в течение недели улучшили тактическое положение и отразили девять вражеских контратак. Противник потерял до 980 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 40 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также четырёх бригад теробороны. Потери противника составили до 685 военнослужащих, боевая бронированная машина, 38 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них восемь М777 производства США.

Кроме того, уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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