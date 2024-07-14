За минувшие сутки украинские войска потеряли почти две тысячи боевиков в зоне специальной военной операции и несколько полевых складов с боеприпасами. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ о боевых действиях, российские войска продолжают улучшать позиции на фронте.

При этом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

«В результате ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, три пусковые установки ЗРК С-125 «Печора», многофункциональную РЛС «TRML-4D» производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах», – уточнили в Минобороны РФ.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад», которые заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка в Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка в Луганской народной республике и Серебрянка в Донецкой народной республике.

На этом направлении противник потерял за сутки до 520 военнослужащих, четыре автомобиля. Уничтожены американские и британские гаубицы, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

В то же время ВСУ явно ощущают давление со стороны подразделений «Южной» группировки российских войск, которые также улучшили положение по переднему краю в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «HMMWV» производства США и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.

На остальных направления специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 700 боевиков и десятки полевых орудий, в том числе иностранного производства, и несколько единиц бронетехники, а также склады с боеприпасами.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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