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Воскресенье, 14 июля 2024, 18:52 мск

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Российские войска освободили Урожайное в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой народной республике и осуществляют его зачистку и разминирование. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным ведомства, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка в Донецкой народной республике. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

«ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20», – уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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