Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля, заявил, что Украина получит приглашение и вступит в НАТО «быстро, но после окончания войны», – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «На этом саммите НАТО мы не получили того, чего не может получить Украина, пока она в войне. Приглашение в НАТО и последующее членство в альянсе Украина получит быстро, но когда закончится война. Для приглашения им требуется консолидированное решение всех членов НАТО, а этого пока нет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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