Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили скопления боевиков и военной техники ВСУ в 124 районах. Средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и 28 беспилотников, следует из данных Минобороны РФ.

Также уничтожены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и семь снарядов РСЗО HIMARS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции.

Подразделения российских сил на западном, восточном, центральном и южном направлениях сумели продвинуться вглубь обороны противника несмотря на встречные атаки. Так, группировка войск «Север» успешно отразила пять атак штурмовых групп ВСУ и ликвидировала до 230 украинских военных, танк, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» около Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и отбила контратаку противника. ВС РФ уничтожили до 545 боевиков, четыре полевых склада боеприпасов ВСУ в районе Синьковки, Петропавловки, Подлимана Харьковской области, Торского, Красного Лимана, Кировска в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР.

«Южная» группировка ВС РФ отразила атаку штурмовой группы ВСУ и заняла более выгодные рубежи. Противник лишился до 560 военных, танка, двух боевых бронемашин, станций РЭБ «Анклав-Н» и «Хортица-М», семи полевых складов боеприпасов под Григоровкой, Верхнекаменским, Николаевкой, Катериновкой, Зализнянским и Часовым Яром в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и успешно отразила шесть контратак ВСУ. Российские бойцы уничтожили до 320 боевиков, три ББМ, в том числе бронетранспортер М113 производства США, станцию РЭБ «Хортица-М» около Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка в ДНР.

Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 145 украинских военных, боевую машину ЗРК «Оса» и станцию РЭБ «Нота» под Нескучным в ДНР, Риздвянки Запорожской области.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 120 боевиков, танк, станцию РЭБ «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов в районе Новоданиловки Запорожской области, Бургунки Херсонской области и города Херсон.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube