Ракетным ударом поражен командный пункт СБУ в Киеве

Российские войска нанесли ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины в Киеве. Цель успешно поражена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В результате атаки погибли несколько офицеров и ранен первый замглавы СБУ.

Удар по объекту украинской спецслужбы в Киеве был нанесен в начале текущей недели.

По данным собеседника агентства, погибло несколько офицеров, находившихся в командном пункте. Также легкое ранение получил первый заместитель главы СБУ. Его имя не называется.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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