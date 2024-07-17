Ракетным ударом поражен командный пункт СБУ в Киеве

Российские войска нанесли ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины в Киеве. Цель успешно поражена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В результате атаки погибли несколько офицеров и ранен первый замглавы СБУ.
Удар по объекту украинской спецслужбы в Киеве был нанесен в начале текущей недели.
По данным собеседника агентства, погибло несколько офицеров, находившихся в командном пункте. Также легкое ранение получил первый заместитель главы СБУ. Его имя не называется.
Москва, Наталья Петрова
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