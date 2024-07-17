ВС РФ уничтожили почти 2 тысячи боевиков ВСУ и 10 складов боеприпасов за сутки

Российская армия за прошедшие сутки уничтожила в зоне специальной военной операция десять складов боеприпасов ВСУ, в том числе склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Общие суточные потери украинских сил составили до 1980 человек, поражена живая сила и военная техника противника в 136 районах. Подразделения группировок войск «Запад», «Центр», «Восток» продолжали занимать более выгодные рубежи и улучшать свое тактическое положение.

Кроме того, в ходе боевых действий разбиты более 90 единиц бронетехники ВСУ, в том числе один танк и БМП Bradley, орудий артиллерий, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, автомобилей и станций радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили управляемую авиабомба «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS и 59 украинских беспилотник.

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне действия подразделений группировок войск «Запад» и «Юг». Так, бойцы группировки «Запад» уничтожили до 650 украинских боевиков, ударив по силам четырех бригад ВСУ и нацгвардии у населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

Силы «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки и Красного в ДНР. В результате противник потерял до 610 боевиков.

Подразделения группировки войск «Центр» поразили силы трех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой бригады «Лють», уничтожив до 325 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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