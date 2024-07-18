Армия России нанесла новый удар по аэродрому ВСУ в Миргороде

Российская армия ночью нанесла удар в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, воздушная гавань после прошлых атак снова начала принимать самолеты. Речь идет о тренировочных самолетах британского производства, замеченных ранее в небе над Харьковом.

Также прошедшей ночью несколько взрывов с последующей детонацией прогремели в Кременчуге. По информации Лебедева, под удар попали нефтеперерабатывающий и вагоностроительный заводы, передает РИА «Новости».

Как отметил подпольщик, на вагоностроительном заводе оснащали динамической броней танки производства стран НАТО и обшивали технику ВСУ сетками против ударных дронов.

Напомним, в начале июля в результате ударов ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде были уничтожены пять многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ и еще два, находившиеся на ремонте, повреждены.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube