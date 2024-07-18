Российские войска заняли первую линию высотных домов в Волчанске

Российские военные установили полный контроль над первой линией высотных домов в Волчанске в Харьковской области. Армия России продолжает вести штурмовые действия в городе. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, высотные дома в Волчанске стали самым тяжелым участком для российских подразделений в последние дни. Каждый день «по чуть-чуть» бойцы ВС РФ продвигаются вперед, отметил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» сообщал, что ВСУ перебросили в Волчанск элитные подразделения, в том числе иностранных наемников, но российские войска теснят их. Он оценил ежесуточные потери украинской армии на этом участке СВО как очень большие.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие форсировали реку Волчья и вышли к центру Волчанска.

Напомним, что в начале мая ВС РФ начали наступление в Харьковской области, один главных ударов был направлен на Волчанск, расположенный недалеко от российской границы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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