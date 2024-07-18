На Украине обострилась ситуация с электричеством из-за проблем на АЭС

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко в четверг, 18 июля, заявил, что из-за жары на украинских АЭС сгорели несколько трансформаторов, в связи с чем обострилась проблема с подачей электроэнергии абонентам, – передают местные СМИ.

Сообщается, что Харченко сказал: «Два трансформатора тока сгорели на Южноукраинской АЭС два дня назад, что привело к отключению от сети одного из реакторов и дальше по цепочке двух-трех высоковольтных линий «Укрэнерго». Это привело к усилению отключений света на левом берегу по всей Украине. Сегодня на Южноукраинской АЭС сгорел ещё один силовой трансформатор, что еще сильнее усугубило ситуацию со светом».

Ранее, как сообщают украинские медиа, в «Укрэнерго» заявили, что «ситуация со светом в ряде регионов ухудшилась из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах».

«С 08:00 до 22:00, будут отключать свет (серые и светло-серые зоны) в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В других областях ограничения действуют по анонсированному вчера расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три», – сообщили в украинской энергетической компании.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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