Военные обнаружили десятки тел мирных граждан в части Торецка, которую оставили украинские боевики, следует из данных силовых структур Донецкой Народной Республики. Среди них есть те, кого просто расстреляли.

Большинство погибших – это пожилые люди, но и много мужчин разного возраста.

«В подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей. Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса, есть те, кого просто расстреляли, или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел, пожалуй», – сказал силовик в беседе с ТАСС.

Спасенные российскими войсками горожане, бежавшие из Торецка, подтвердили, что ВСУ намеренно били по местам, где прятались мирные граждане.

«Они знали, где люди прятались, наблюдали с дронов за нами. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала одна из женщин.

По данным МИД РФ, не меньше 465 мирных жителей погибли в прифронтовых регионах России в результате обстрелов ВСУ с января по июнь текущего года.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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