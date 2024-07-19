Армия России взяла под контроль еще два поселения в ДНР

Подразделения ВС РФ освободили от украинских боевиков два населенных пункта в Донецкой Народной Республике за неделю. Российские силы также уничтожили 46 единиц бронетехники ВСУ, включая переданные странами НАТО, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Центр» освободила Юрьевку в ДНР и успешно отразила 38 контратак противника за неделю. Потери ВСУ составили до 2215 военных, 11 боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro, произведенные США.

Группировка войск «Восток» в результате успешных действий взяла под контроль Урожайное и уничтожила до 925 боевиков, танк, три ББМ, из них два бронетранспортера М113.

Группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и успешно отбила 23 контратаки штурмовых групп противника. Российские бойцы ликвидировали до 1370 украинских военных, пять танков, семь станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» также улучшила тактическое положение и отразила шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ лишились до 3920 человек, танка, восьми ББМ, в том числе трех бронетранспортеров М113, 30 полевых складов боеприпасов и шести станций РЭБ.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и сумела отбить 10 контратак противника. Потери ВСУ составили до 3930 человек, танк, 14 ББМ, их них два бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV производства США. Уничтожено 10 станций РЭБ и 24 полевых склада с боеприпасами.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 715 украинских боевиков, два танка, девять станций РЭБ, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.

В течение недели 19 украинских военных сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

Средства ПВО за неделю сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 305 беспилотников, из них 94 – в воздушном пространстве западных областей РФ. Также уничтожены в воздухе восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 10 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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