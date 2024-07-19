российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июля 2024, 17:40 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ раскрыло цели групповых ударов ВС РФ

Вооруженные Силы РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Все назначенные объекты были поражены.

ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные беспилотники.

«С 13 по 19 июля нанесено 11 групповых ударов по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ, эшелонам с вооружением и военной техникой», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Целями ударов также были места размещения подразделений ВСУ, склады с боеприпасами, в том числе поставленных западными странами. В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

За неделю 6-12 июля ВС РФ нанесли 39 групповых ударов и разбили авиационные базы противника, предприятия ОПК и питавшие их объекты энергетики, цеха сборки военной техники, склады с ударными БПЛА и катеров-дронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Запорожье, Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,