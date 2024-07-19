Во Львове застрелили экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий вечером в пятницу, 19 июля, сообщил о смерти в результате покушения бывшего депутата Верховной рады Ирина Фарион, – передают местные СМИ.
В своем Telegram-канале Козицкий написал: «Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны».
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный мужчина выстрелил в голову Фарион возле ее дома на улице Масарика во Львове.
Львов, Иван Бабурин
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