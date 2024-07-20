Подразделения ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ракетного комплекса Patriot. Также за сутки ликвидированы почти две тысячи боевиков и восемь единиц бронетехники ВСУ.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили две пусковые установки и станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot производства США, скопления боевиков и военной техники противника в 113 районах. Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS производства США, 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией РФ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» успешно отразила три атаки штурмовых групп ВСУ и уничтожила до 185 военных, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» около Волчанска, Старицы, Малых Проходов и Липцов Харьковской области.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и отбила две контратаки противника в районе Песчаного, Петропавловки, Берестового Харьковской области, Торского, Красного Лимана в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР. Потери ВСУ составили до 540 человек, танк, боевую бронемашину, станцию РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

«Южная» группировка ВС РФ продолжила занятие более выгодных рубежей и отразила две контратаки противника. ВСУ лишились до 640 человек, ББМ, станции РЭБ «Анклав», двух полевых складов боеприпасов под Григоровкой, Красногоровкой, Зализнянским, Константиновкой, Часовым Яром и Райгородоком в ДНР.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и успешно отразила восемь контратак, уничтожив до 280 боевиков, четыре ББМ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой в ДНР.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 110 украинских военных, две станции РЭБ «Нота» под Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 140 военных противника, две ББМ, станцию РЭБ «Нота», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и полевой склад боеприпасов в районе Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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