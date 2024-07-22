ВС РФ уничтожили почти 2 тысячи боевиков ВСУ и очередной танк Leopard

Российские войска за минувшие сутки отразили 14 атак и контратак ВСУ, нанесли поражение силам и технике противника на всех фронтах специальной военной операции, уничтожив в совокупности до 1970 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. В числе разгромленной военной техники – очередной танк Leopard. Его уничтожили подразделения группировки войск «Запад».

По данным ведомства, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.

Силами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть реактивных снарядов HIMARS и 163 беспилотников, в том числе 80 над территорией РФ.

За прошедшие сутки формирования четырех группировок войск – «Запад», «Юг», «Центр», «Восток», действующих в зоне СВО, заняли более выгодные рубежи или улучшили свое тактическое положение.

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне действия «Южной» группировки войск. Российские бойцы поразили живую силу и технику четырех бригад ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР, отбили две атаки штурмовиков, уничтожив до 620 боевиков и два американских бронетранспортера М113.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное Харьковской области, Макеевка в ЛНР и Красный Лиман в ДНР и отразили две контратаки двух механизированных бригад ВСУ. Противник лишился свыше 520 боевиков, танка Leopard, бронетранспортера М113 производства США.

В то же время силы группировки войск «Центр» нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ и теробороны под Торецком, Желанным, Волчьим, Тимофеевкой, Веселым и Гродовков в ДНР и отразили шесть контратак противника. В итоге ВСУ потеряли до 335 боевиков, боевую бронемашину, гаубицу М777 производства США, три орудия Д-30.

Остальные группировки войск в течение суток также нанесли успешные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, ДНР, а также в Днепропетровской, Херсонской области и Запорожской областях, уничтожив в общей сложности до 500 украинских боевиков и до 30 единиц боевой техники, орудий артиллерии и автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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