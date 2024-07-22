Система HIMARS уничтожена ударом «Искандера» в Николаевской области

Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожена ударом оперативного тактическо-ракетного комплекса «Искандер» в Николаевской области. Об этом заявило Минобороны России, опубликовав видео с поражением РСЗО.

«Расчет ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО «HIMARS» в населенном пункте Новопетровка Николаевской области», – сообщили в ведомстве.

В результате удара по ангару уничтожена пусковая установка HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, которые обслуживали ракетную систему, уточнили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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