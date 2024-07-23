ВС РФ освободили Ивано-Дарьевку в ДНР и разбили цех по производству дронов ВСУ

Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике. Под контроль ВС России перешло село Ивано-Дарьевка под Северском. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Совокупные потери ВСУ за минувшие сутки составили до 2040 человек. По данным ведомства, российские военные также поразили цех по производству беспилотников ВСУ и разбили очередной американский танк «Абрамс» на Донецком направлении.

Кроме того, в течение суток бойцы ВС РФ уничтожили до 85 единиц бронетехники, орудий артиллерии, станций РЭБ и автомобилей. ВСУ в том числе лишились подвижной радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68. Также разгромлены 13 полевых складов боеприпасов противника. Всего в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи», – говорится в сообщении Минобороны.

Формирования группировки нанесли поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ и теробороны у населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР, уничтожив до 750 украинских боевиков. В зоне действия «Южной» группировки противник лишился шести складов боеприпасов.

Силы группировки войск «Север» отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ и нанесли удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Круглое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 170 боевиков.

«Западная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, разгромив формирования шести бригад ВСУ под Синьковкой, Загоруйковкой, Новоегоровкой Харьковской области, у Торского в ДНР и в Серебрянском лесничестве. Противник потерял до 490 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение, нанесли поражение силам пяти бригад ВСУ и теробороны у Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки и Новоселовки Первой в ДНР и отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник лишился свыше 405 боевиков, а также трех танков, в том числе М1А1 «Абрамс», и другой техники.

Вместе с тем группировка войск «Восток» ударила по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное в ДНР, уничтожив до 111 боевиков ВСУ.

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования четырех бригад ВСУ у Новоданиловки, Новоандреевки Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 110 боевиков.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS и 151 вражеский беспилотник, в том числе 82 над территорией РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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