Главком ВСУ заявил об очень сложной для Украины обстановке на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об очень сложной для украинских войск ситуации на фронте. В интервью Guardian он признал, что положение «очень сложное», российская армия атакует позиции ВСУ на многих направлениях.

Главком украинской армии также заявил, что Россия имеет «превосходящую авиацию» и «очень сильную» противовоздушную оборону. В связи с этим, по его словам, обещанные западными странами Украине истребители F-16 должны оставаться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили. Сырский при этом отметил, что знает, когда Киев получит первые F-16, но не скажет об этом.

Главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях в украинской армии. По его словам, потери «чувствительны» и это тема, которую может использовать российская сторона.

Сырский призвал украинцев, проживающих за рубежом, принять участие в мобилизации. Он сказал, что без мобилизации не сможет создать новые резервы и бригады, которые были необходимы, поскольку Россия увеличила свои собственные сухопутные войска. «Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг», – заявил он.

Ранее главком ВСУ пожаловался на нехватку мотивированных военнослужащих, назвав это основной проблемой в войсках.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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