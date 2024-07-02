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Вторник, 2 июля 2024, 21:59 мск

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Главком Украины пожаловался на нехватку «мотивированных людей»

главком ВСУ Александр Сырский*, фото: The Washington Post

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский* по итогам поездки на Восточный фронт во вторник, 2 июля, заявил, что основной проблемой в войсках является нехватка мотивированных военнослужащих, – сообщают местные СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей украинский главком написал: «В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

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Метки / Украина

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