Ватикан заявил, что «формулы мира» Киева мало для выхода из кризиса

«Формулы мира» от Киева недостаточно для урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он призвал поискать другие формулы с участием России.

Он напомнил, что Ватикан поддержал предложенные главой киевского режима условия потому, что это была «попытка мира».

«Мы еще далеки от переговорного решения. Есть мирная платформа президента Зеленского, нам это кажется попыткой мира, хотя мы осознаем ее слабость, заключающуюся в том, что в ней не участвовала Россия. Это план, который может помочь. Но этого недостаточно. Я надеюсь, что мы сможем найти другие формулы, которые дадут проблеск надежды», – цитирует кардинала Avvenire.

Он подчеркнул, что несмотря на вероятную негативную реакцию некоторых участников присутствие России за столом переговоров обязательно.

В Москве «Формулу мира» Зеленского назвали ультиматумом и заявили, что готовы на переговоры без предварительных условий и на основе реального положения «на земле». Россия заранее отказалась от участия в новом «мирном саммите», который подготовят Киев и его союзники.

Ватикан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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