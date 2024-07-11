В МИД России исключили участие Москвы во втором «мирном саммите» по Украине

Россия не будет участвовать в новом «мирном саммите» по Украине, который готовят Киев и его союзники. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва не приемлет проталкивание тупиковой и ультимативной формулы Владимира Зеленского и игнорирование других инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», – сказал дипломат в комментарии РИА «Новости». Он указал, что на новый саммит «думают даже пригласить Россию».

При этом Галузин отметил, что с содержанием подобных конференций «все предельно ясно». По его словам, Запад продолжит продвигать «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной формулы Зеленского» и сознательно игнорировать другие инициативы по урегулированию украинского кризиса. «Налицо очередное проявление мошенничества», – констатировал дипломат.

Россия не приемлет ультиматумы, вытекающие из формулы Зеленского, и участвовать в подобных «саммитах мира» не собирается, заключил он.

Первая «мирная» конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, российскую делегацию на нее не приглашали.

Конкретное место проведения второго саммита пока не определено. По информации дипломатического источника РИА «Новости», мероприятие могут провести в Саудовской Аравии.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники накануне сообщило, что Киев хочет провести второй «мирный саммит» до ноября, когда в США пройдут выборы президента. На мероприятие собираются пригласить Россию. Как отмечается в материале, желание провести конференцию до президентских выборов в США говорит о беспокойстве Украины из-за возможного повторного избрания Дональда Трампа по пост президента.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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