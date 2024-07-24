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Среда, 24 июля 2024, 15:05 мск

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«Искандер-М» уничтожил командный пункт ВСУ с более чем 300 дронами

Архив, фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по командному пункту 63-й механизированной бригады ВСУ в городе Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате уничтожены 10 беспилотников самолетного типа, более 300 FPV-дронов, две командно-штабные машины пункта управления БПЛА. Противник также лишился антенно-мачтового устройства и трех автомобилей повышенной проходимости.

Отмечается, что в момент удара в командном пункте находился оперативный состав.

Минобороны также опубликовало кадры уничтожения командного пункта, запечатлевшие последствия ракетного удара.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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