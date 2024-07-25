Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки уничтожили склад ГСМ ВСУ, пункт базирования безэкипажных катеров, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой. Также разбиты ремонтно-восстановительные цеха бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скопления боевиков и военной техники ВСУ в 104 районах.

Средства ПВО за тот же период сбили три снаряда РСЗО HIMARS, 52 беспилотника, из которых 26 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» успешно отразила шесть контратак ВСУ и ликвидировала до 235 военных, станцию радиоэлектронной разведки «Хортица-М» в районе Волчанска, Глубокого, Липцов, Старицы и Шестаково Харьковской области.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 460 боевиков, станцию РЭБ «Анклав-Н», два склада с боеприпасами ВСУ около Петропавловки, Степовой Новоселовки, Песчаного Харьковской области и Макеевки в ЛНР.

«Южная» группировка ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции под Часовым Яром, Красным, Константиновкой, Красногоровкой и Верхнекаменским в ДНР. Потери ВСУ составили до 680 человек, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и ликвидировала до 410 украинских военных, два танка, в том числе Abrams производства СШA около Тимофеевки, Воздвиженки, Александро-Шультино, Ивановки, Торецка, Новоселовки Первой, Михайловки и Калиново в ДНР. Отражены семь контратак штурмовых групп противника.

Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и уничтожила более 125 украинских военных, танк, две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами около Водяного, Пречистовки, Нескучного и Раздольного в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 115 боевиков, две ББМ, две станции РЭБ «Анклав-Н» в районе Лугового, Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки, Приднепровского и Антоновки Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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